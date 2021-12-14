Кремль об омикрон-штамме: "Надеемся на лучшее, но готовы к худшему"

Новый штамм пока недостаточно изучен

Система здравоохранения в России готова к экстремальным нагрузкам в случае обострения ситуации с омикрон-штаммом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия наработала много опыта во время предыдущих волн коронавируса. По словам Пескова, омикрон-штамм пока недостаточно изучен.

"Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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