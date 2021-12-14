Песков не согласился с мнением США о том, что Россия подвела весь мир

Позицию нашей страны поддержали другие страны

В Кремле назвали неприемлемым заблокированный проект резолюции по климату.

Климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, Москва категорически не согласна с утверждением Вашингтона о том, что "Россия подвела весь мир", наложив вето в Совбезе ООН на проект резолюции по климату и безопасности.

"Мы не согласны с этим абсолютно. Москва является ответственным участником климатической повестки дня", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Позицию России поддержали и другие государства, заметил представитель Кремля.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия "подвела весь мир", заблокировав внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета безопасности ООН "Климат и безопасность". Москва считает, что партнеры не готовы к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны.

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