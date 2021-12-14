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Сомали охватила сильнейшая за 40 лет засуха

12:57
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Половина населения скоро будет нуждаться в неотложной гуманитарной помощи

Охватившая значительную часть территории Сомали засуха стала самой сильной за последние 40 лет, пишет Garowe Online.

"Почти 90% территории Сомали поражено жестокой засухой вслед за тем, как три сезона дождей подряд не дали осадков. Миллионы людей голодают, и их число только растет. Это самая сильная засуха за последние 40 лет", - рассказал Амджада Али, глава представительства международной организации Oxfam в Сомали.

Крестьянам едва ли удастся посеять продовольственные культуры или найти пастбища для скота, если нынешние погодные условия сохранятся. Сильнее прочих пострадали районы в штате Джубаленд на юге страны. В некоторых из них дождей не было свыше года.

Уточняется при этом, что привозная вода продается по 4 доллара за 200-литровую бочку. По оценкам экспертов, половина населения Сомали будет нуждаться в неотложной гуманитарной помощи к началу 2022 года.

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