НАК: в 2021 году в России не произошло ни одного теракта

На стадии подготовки предотвращены 65 преступлений

Сотрудники органов безопасности не допустили ни одного террористического акта на территории России за 2021 год.

"В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

На стадии подготовки предотвращены 65 планируемых террористических актов. Кроме того, за год в стране нейтрализованы 23 бандита, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

Сотрудники Роскомнадзора заблокировали 6,5 тысячи материалов, которые содержали в себе террористическую пропаганду в Сети.

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