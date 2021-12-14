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НАК: в 2021 году в России не произошло ни одного теракта

13:15
  • вторник
  • 14 декабря 2021

На стадии подготовки предотвращены 65 преступлений

Сотрудники органов безопасности не допустили ни одного террористического акта на территории России за 2021 год.

ФСБ предотвратила теракт в Мурманской области
В КЧР предотвращен теракт
ФСБ предотвратила теракт в Уфе

"В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

На стадии подготовки предотвращены 65 планируемых террористических актов. Кроме того, за год в стране нейтрализованы 23 бандита, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

Сотрудники Роскомнадзора заблокировали 6,5 тысячи материалов, которые содержали в себе террористическую пропаганду в Сети.

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