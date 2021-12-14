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Единороссы исполнят мечты детей в рамках "Елки желаний"

14:51
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Депутаты и сенаторы уже выбрали шары с посланиями детей

Заветные мечты детей с непростой судьбой исполнят представители "Единой России". Они принимают участие в акции "Ёлка желаний".

Новогодние ели в рамках благотворительного проекта установят во всех региональных отделениях и общественных приёмных партии. Первые шары с посланиями детей депутаты и сенаторы выбрали уже сегодня.

Перед праздником "Единая Россия" проведёт и другие акции. Волонтеры украсят коронавирусные больницы и госпитали. А медикам и их детям передадут подарки. Поздравят и ветеранов.

"Движение "Мы вместе", "Волонтёры Победы", и региональные депутаты должны принять активное участие. Потому что 10 тысяч ветеранов получат подарки. Задача каждого депутата, каждого члена партии персонально эти подарки вручить", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
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