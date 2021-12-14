Мать укравшей 23 миллиона кассирши убедила ее сдаться полиции

Женщина сама явилась в полицию

В Красноярском крае, подозреваемая в хищении 23 миллионов рублей, сдалась полиции. Из сейфа банка в Ачинске крупная сумма исчезла в начале декабря. Одновременно пропала и вероятная преступница - кассир Анна Григорьева. Ее удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, которые и запечатлели кражу.

Ровно неделю ее искали полицейские, сотрудники службы безопасности банка и два десятка волонтеров. В кабинет следователя Анна Григорьева пришла сама.

Кассир исчезла с огромной суммой денег. Вероятно, она знала, что все происходящее фиксировала камера наблюдения. Потому женщина старалась незаметно переложить из сейфа крупную сумму денег в коробку. Но пачка купюр все же попадала в кадр. Из ачинского отделения банка пропадали 15 миллионов рублей, почти 100 тысяч долларов и евро. В сумме – около 23 миллионов в российской валюте.

Мать пришла в полицию с заявлением: днем раньше дочь пыталась покончить с собой – напилась таблеток. Затем глубокой ночью ушла в неизвестном направлении. Телефон недоступен. Оставила лишь записку, в которой прощалась с близкими.

В райцентре с населением 100 тысяч человек весть разнеслась за считанные часы. Следователи опрашивали коллег, друзей, родственников.

"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Знакомые рассказывают, что у Анны, которая около 8 лет работает в банке, были непогашенные кредиты. Кроме того, у ее мужа Дениса долги – до 800 тысяч рублей. Мужчина постоянно нигде не работает, зато регулярно посещает букмекерскую контору. Ранее в квартиру Григорьевых уже приходили коллекторы.

Следователи возбудили уголовное дело о присвоении и растрате. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Однако если вся похищенная сумма будет возвращена в банк, это могут расценить как смягчающее обстоятельство.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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