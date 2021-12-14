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Заказ питания в молочных кухнях Москвы стал доступен онлайн

15:08
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Услуга сэкономит москвичам почти четыре миллиона ежегодных визитов поликлиник

Новость для родителей - теперь заказать бесплатное питание на молочной кухне можно онлайн. Это значит, что будущим и кормящим матерям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику. Достаточно будет одного посещения врача, чтобы выписать саму льготу. А уже последующие заказы на питание можно будет оформлять на портале mos.ru.

"Онлайн-услуга сэкономит москвичам почти четыре миллиона ежегодных визитов поликлиник. Новый сервис позволяет заранее выбрать удобный график получения и место получения продуктов. А получить уже продукты питания на молочной кухне можно теперь по электронной заявке без необходимости подачи документов в  бумажном виде", - сказала главный врач детской городской поликлиники №38 Светлана Захарова.

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