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В Москве подвели театральные итоги года

15:01
  • вторник
  • 14 декабря 2021

В столице прошло заседание директорской ложи

В Москве подвели театральные итоги уходящего года и обсудили планы на будущее. В столице прошло заседание директорской ложи театров.

Руководители столичных театров, ректоры вузов, представители министерств и ведомств. Говорили о работе предприятий в сфере культуры в период пандемии, о реализации билетов на спектакли, и  предстоящем сезоне. В уходящем году из бюджета столицы дополнительно на поддержку театрально-зрелищных предприятий было выделено 6 миллиардов рублей, финансирование не уменьшиться и в наступающем году.

"В 2022 году около 24 миллиардов рублей пойдет именно на финансирование наших московских театров. Это беспрецедентная сумма. Помимо этого выделяются средства на реконструкцию и реставрацию. Мы не останавливаемся. Пандемия рано или поздно закончится, и я уверен, что наши театры останутся такой же визитной карточкой. Это позволит еще большему количеству туристов приехать в Москву", - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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