В Москве назвали лауреатов биеннале театрального искусства

Это единственный в мире театральный фестиваль, где в жюри только режиссеры

В Москве в пятый раз назвали лауреатов биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры". Это единственный в мире театральный фестиваль, где в жюри только режиссёры. Если в прошлом году молодежь оценивала мэтров, то на этот раз всё наоборот.

С помощью резинок и зрителей артисты связали все пьесы Чехова между собой. Интерактивный спектакль под художественным руководством Дмитрия Крымова открыл церемонию награждения уникального и масштабного театрального проекта - "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Этой осенью сцены ведущих московских театров стали площадками для экспериментов и смелых идей - свои спектакли представили 12 молодых режиссеров. А оценивали постановки признанные мастера.

"По-своему зацепило то, что очень понравилось, и то, что не понравилось. Ведь это и есть живой театр", - заявил Адольф Шапиро, режиссер, член жюри фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

Темы и жанры - самые разные. Философские сказки, социальная сатира, постановки с предметами в качестве действующих лиц и документальный театр. Айдар Заббаров для своей пронзительной постановки несколько месяцев исследовал быт угасающих татарских деревень.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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