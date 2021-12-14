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Глава ФМБА назвала еще одно неприятное последствие коронавируса

13:28
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Болезнь ускоряет старение

Коронавирусная инфекция провоцирует в организме процессы, вызывающие преждевременное старение. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Медик рассказала, как коронавирус влияет на сердце

Эксперт пояснила, что при COVID-19 процессы, аналогичные изменениям в организме при старении, ускоряются.

Поскольку на начальных этапах такие процессы обратимы, следует обратить особое внимание на реабилитацию и восстановление людей, которые перенесли коронавирус, цитирует Скворцову РБК.

Ранее специалисты выяснили, что в течение года у 58% пациентов, перенесших COVID-19, наблюдается деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

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