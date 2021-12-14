Вакцина будет использоваться в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции

Разработанную в центре имени Гамалеи однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах, пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Сент-Винсенте и Гренадинах в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день "Спутник Лайт" получил одобрение более чем в 20 странах.

"Спутник V" был зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах еще в феврале. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

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