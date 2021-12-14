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Москвичей предупредили об очередном арктическом вторжении

13:38
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Через неделю в столице похолодает до 20 градусов

В ближайшие дни в Москве ожидается оттепель, которая заметно уменьшит высоту сугробов. Однако уже на следующей неделе в столицу придет очередное похолодание, прогнозирует центр погоды "Фобос".

"Арктическое вторжение на этот раз в Москве оно может стать более мощным, чем в Санкт-Петербурге. Уже в ночь на вторник, 21 декабря, температура опустится до 15-20 градусов мороза, а в среду будет еще морознее", - предупреждают синоптики.

Пока что самой холодной ночью с начала зимы стала ночь на 12 декабря. В Москве температура воздуха опустилась до минус 16,9 градуса.

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