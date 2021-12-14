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Суд закрыл дело о неуплаченных штрафах Киркорова

13:42
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Певец оплатил все наложенные на него штрафы

Мировой суд Таганского района прекратил производство по материалам о неуплате народным артистом России Филиппом Киркоровым штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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В суде уточнили, что дело прекращено "в связи с отсутствием событий административных правонарушений": артист погасил все имевшиеся у него задолженности по штрафам.

Всего в суде был зарегистрирован 91 административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что из-за неоплаченных штрафов певцу и продюсеру грозил штраф в двукратном размере от суммы штрафов, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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