Суд закрыл дело о неуплаченных штрафах Киркорова

Певец оплатил все наложенные на него штрафы

Мировой суд Таганского района прекратил производство по материалам о неуплате народным артистом России Филиппом Киркоровым штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В суде уточнили, что дело прекращено "в связи с отсутствием событий административных правонарушений": артист погасил все имевшиеся у него задолженности по штрафам.

Всего в суде был зарегистрирован 91 административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что из-за неоплаченных штрафов певцу и продюсеру грозил штраф в двукратном размере от суммы штрафов, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram