Мошеннические звонки в России все чаще совершают роботы

За счет технологий злоумышленники увеличивают охват

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов сообщил, что осенью 2021 года в России по сравнению с январем-февралем в 35 раз возросло количество роботизированных мошеннических звонков. Звонят роботы якобы от финансовых организаций.

"Этот тренд зародился в 2020 году, в 2021-м он продолжается. Вам звонит робот и говорит "вы взяли кредит", "вы совершили какую-то транзакцию", "скажите "да", если это были вы", "скажите " нет", и вам ответит оператор". И начинается развод", - приводит слова эксперта "Интерфакс".

Он уточнил, что пользователя переключают от одного оператора к другому. Таким образом создается видимость крупной организации. Цель - выманить платежные данные и деньги абонентов. Использование роботов же позволяет охватить больше потенциальных жертв.

Как, в свою очередь, отметил главный технологический эксперт компании Александр Гостев, злоумышленники могут звонить жертвам, чтобы получить записи их голоса.

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