ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мошеннические звонки в России все чаще совершают роботы

13:52
  • вторник
  • 14 декабря 2021

За счет технологий злоумышленники увеличивают охват

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов сообщил, что осенью 2021 года в России по сравнению с январем-февралем в 35 раз возросло количество роботизированных мошеннических звонков. Звонят роботы якобы от финансовых организаций.
Как защитить себя и своих близких от телефонных мошенников

"Этот тренд зародился в 2020 году, в 2021-м он продолжается. Вам звонит робот и говорит "вы взяли кредит", "вы совершили какую-то транзакцию", "скажите "да", если это были вы", "скажите " нет", и вам ответит оператор". И начинается развод", - приводит слова эксперта "Интерфакс".

Он уточнил, что пользователя переключают от одного оператора к другому. Таким образом создается видимость крупной организации. Цель - выманить платежные данные и деньги абонентов. Использование роботов же позволяет охватить больше потенциальных жертв.

Как, в свою очередь, отметил главный технологический эксперт компании Александр Гостев, злоумышленники могут звонить жертвам, чтобы получить записи их голоса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Телефонный разговор
Телефонный разговор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.