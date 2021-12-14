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Гинцбург назвал условие изменения "Спутника V" под омикрон-штамм

14:04
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Это потребуется, если защита от вакцины упадет десятикратно

Центр имени Гамалеи изучает эффективность разработанной им вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в отношении омикрон-штамма. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал руководитель учреждения Александр Гинцбург.
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Эксперт отметил, что будет готов обсуждать данный вопрос "экспериментально и предметно" на следующей неделе. Пока вопрос о том, насколько антитела, которые образуются в результате использования "Спутника", будут защищать от омикрон-штамма, исследуется.

По словам Гинцбурга, вопрос об изменении вакцины под новую разновидность COVID-19 надо будет ставить, если выяснится, что падение уровня защиты с учетом особенностей "Омикрона" является десятикратным. В таком случае, вероятно, потребуется заменить штамм в основе препарата.

Однако пока нет оснований полагать, что "омикрон" вытеснит дельта-штамм, поэтому вакцина, возможно, должна защищать от обеих разновидностей, подчеркнул глава Центра имени Гамалеи в эфире телеканала "Россия 24". При этом он выразил мнение, что "Спутник" в любом случае будет давать определенную защиту, вопрос — в цифрах.

Ранее американские биологи провели исследование, которое показало: изменения в структуре оболочки штамма коронавируса "омикрон" слишком незначительны, чтобы на них не действовали существующие лекарства и вакцины.

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