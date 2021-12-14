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Видео допроса кассирши из Ачинска, укравшей 23 миллиона рублей

14:13
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Женщине стало стыдно

МВД по Красноярскому краю опубликовало видео допроса кассирши из Ачинска, которая украла 23 миллиона рублей.
Укравшая 20 миллионов рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

На кадрах видно, что женщина сидит спиной к камере, закрыв голову капюшоном.

3 декабря из кредитно-кассового офиса "Альфа-банка" в городе Ачинске (Красноярский край) исчезли 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. В тот же день мать подозреваемой заявила о пропаже дочери. Женщину объявили в розыск.

14 декабря подозреваемая явилась в отдел полиции. Признаться во всем убедила ее мать. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Кассирше грозит до 10 лет лишения свободы.

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