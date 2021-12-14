Глава ФМБА рассказала о ходе исследований препарата "МИР-19"

Он снижает вирусную нагрузку на организм в десять тысяч раз

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России коронавирусом заболели 28 тысяч 343 человека. Между тем, за все время в нашей стране подтверждено 16 случаев омикрона. Как противостоять новому штамму, обсудят сегодня на совещании Владимира Путина с правительством. По поручению президента министры представят план борьбы с распространением инфекции.

Суточный прирост заболевших ковидом в стране - чуть больше 28 тысяч. Выздоровели 34 тысячи. Эти данные оперативного штаба позволяют врачам и вирусологам делать пока осторожные, но в тоже время обнадеживающие прогнозы. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а эпидемия постепенно отступает. Тяжелых случаев ковидной пневмонии все меньше.

"Рост преимущественно нетяжелых форм, за счет ОРВИ, за счет бессимптомных форм. Это результат общих усилий, противоэпидемической работы и иммунизации населения", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Именно вакцинация, говорили сегодня на общем собрании в РАН, позволила остановить расползание болезни. Привитых в стране - уже больше 75 миллионов. В списке стран по заболеваемости Россия сегодня на 54 месте. И в пятерке лидеров по темпам и масштабам иммунизации.

Ученые завершили испытания препарата "МИР-19". Это уникальная отечественная и первая в мире разработка, которая способна специфически лечить ковид. Препарат получился универсальным, не токсичным. Он снижает вирусную нагрузку на организм в 10 тысяч раз.

"Первая фаза доклинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность препарата. В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией", - заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Это значит, что смертельно опасной дельте, которая в тысячу раз сильнее нагружает иммунитет, чем уханьский штамм, найден антидот. Впрочем, лечение всегда эффективно на ранних этапах заболевания. И в этом случае решающую роль играют мероприятия по выявлению новых инфицированных.

"В нашей стране зарегистрировано 94 отечественных тест-системы для диагностики ковида, что составляет 40 процентов от всех аналогичных тест-систем", - рассказала Татьяна Семенова, замминистра здравоохранения России.

Но проверка на прочность отечественной медицины еще не окончена. Новый штамм омикрон выявлен уже в 74 странах. И Россия - не исключение. В подмосковном обсерваторе сегодня под наблюдением врачей 16 человек, у кого диагноз подтвержден лабораторно. Все они пассажиры авиарейсов из стран Африки. Болезнь протекает легко. Или бессимптомно. Но вирус постоянно мутирует и еще не известно, какие сюрпризы может преподнести.

Изучением омикрона вместе с коллегами из ЮАР займутся российские врачи. Этой ночью они привезли в Йоханнесбург 200 тысяч тестов, медоборудование и мобильную лабораторию. Совместная работа уже началась.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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