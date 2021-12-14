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Генсек НАТО начал искать себе новую работу

14:25
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Столтенберг решил участвовать в конкурсе на пост главы Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул свою кандидатуру на замещение поста руководителя Центрального банка Норвегии. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказали в правительстве скандинавского государства.

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Пресс-служба кабмина Норвегии обнародовала перечень из 22 претендентов на данную должность, в числе которых — Йенс Столтенберг.

При этом полномочия действующего генсека НАТО заканчиваются лишь 1 октября 2022 года. Столтенберг подчеркнул, что в случае выбора его кандидатуры на пост глав ЦБ Норвегии сможет приступить к работе только после этой даты.

Вместе с тем глава Североатлантического альянса заверил в своей высокой мотивации получить работу, на которую претендует, сообщает NTB.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что до своей текущей должности Столтенберг "был великолепным премьер-министром Норвегии", а также назвал его своим хорошим другом.

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