Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

Лидеры провели переговоры по телефону

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели во вторник телефонный разговор.

"Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины", - сообщила канцелярия финского лидера (цитата по ТАСС).

Там добавили, что Ниинистё обратил внимание на необходимость найти дипломатическое решение. Уточняется при этом, что Ниинистё продолжил дискуссию о заложенных в подписанном в Хельсинки в 1975 году Заключительном акте принципах. Документ стал основой для работы ОБСЕ.

Ранее Ниинистё обсудил Украину с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. До этого Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Основной темой также стала Украина.

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