ЕСПЧ присудил треть миллиона евро россиянке с отрубленными руками

Маргарита Грачева пострадал от рук бывшего мужа в 2017 году

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Рассмотрев заявление Грачевой и еще ряда россиян, в суде сочли государство ответственным за неспособность создать правовую систему противодействия домашнему насилию и призвать виновных к должному ответу.

Согласно решению ЕСПЧ, опубликованному во вторник, 14 декабря, Россия должна выплатить женщине 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода. Еще 40 тысяч евро причитаются ей в качестве компенсации морального вреда, сообщается на официальном сайте суда.

В декабре 2017 году Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в подмосковный лес и топором отрубил ей кисти рук. Затем он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции. Врачам удалось спасти женщине левую руку, на правую установили бионический протез.

Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима и был лишен родительских прав на двоих сыновей, родившихся в браке с Маргаритой. Суд также обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 2,035 млн рублей. Однако Маргарита Грачева требовала компенсацию в 8,2 млн рублей и с решением суда в этой части не согласилась.

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