В Москве в 2021 году выявили почти 260 тысяч "квадратов" бесхозной недвижимости

Специалисты оформили 1188 объектов

Почти 260 тыс. кв. м бесхозной недвижимости было выявлено за январь-ноябрь 2021 года в Москве. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказали в столичной Госинспекции по недвижимости.

Ведомство совместно с департаментом городского имущества выявляет бесхозные объекты с последующей их регистрацией в собственность Москвы. За одиннадцать месяцев текущего года в собственность города специалисты оформили 1188 объектов недвижимости, площадью 259,2 тыс. кв. м.

Как уточнил руководитель Госинспекции Владислав Овчинский, в январе-ноябре 2020 года таких объектов было выявлено только 700.

Представители департамента и Госинспекции еженедельно проводят совместные совещания и прорабатывают такие земельные участки и здания. С начала года прошло более 40 встреч. Объекты, которые рассматривались на комиссии, находятся во всех округах столицы, отметил глава департамента городского имущества города Максим Гаман.

В частности, строения по адресу: Калужское шоссе, 44-й км, домовладение 4 площадью 3 тыс. кв. м были оформлены в собственность города. Находятся в стадии оформления в постоянное бессрочное пользование объекты ГБУ "Московская баскетбольная академия" департамента спорта Москвы. Здание на Новорязанской улице, д. 29, стр. 6 уже оформлено в собственность города и используется под центр современного искусства.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архитектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram