В Киеве рассказали, в какой фазе находится организация встречи Путина и Зеленского

Президент Украины готов к переговорам

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос об организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Глава МИД заявил, что на данный момент работа находится в неактивной фазе, пишет РИА Новости.

"Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - сказал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с российским коллегой для обсуждения проблемы Донбасса.

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