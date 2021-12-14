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В Киеве рассказали, в какой фазе находится организация встречи Путина и Зеленского

14:38
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Президент Украины готов к переговорам

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос об организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Глава МИД заявил, что на данный момент работа находится в неактивной фазе, пишет РИА Новости.

"Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - сказал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с российским коллегой для обсуждения проблемы Донбасса.

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