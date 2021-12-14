ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спартак" уволит главного тренера

14:41
  • вторник
  • 14 декабря 2021

СМИ пишут о скором приходе в команду бывшего ассистента Антонио Конте

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" определилось с будущим главного тренера команды Руя Витории - португалец будет отправлен в отставку. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Футболист "Спартака" попросил уменьшить ему зарплату

Уточняется, что официально о решении будет объявлено в среду. Сейчас клуб консультируется с юристами специалиста.

Витория возглавил "Спартак" перед стартом сезона. В чемпионате России команда идет на девятой позиции, в Лиге Европы вышла в плей-офф с первого места в группе. По данным СМИ, сменщиком португальца станет итальянец Паоло Ваноли - бывший ассистент Антонио Конте в "Челси" и "Интере".

В понедельник "Спартак" крупно уступил "Сочи" в РПЛ со счетом 0:3.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Руй Витория
Руй Витория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.