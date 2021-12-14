"Спартак" уволит главного тренера

СМИ пишут о скором приходе в команду бывшего ассистента Антонио Конте

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" определилось с будущим главного тренера команды Руя Витории - португалец будет отправлен в отставку. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Уточняется, что официально о решении будет объявлено в среду. Сейчас клуб консультируется с юристами специалиста.

Витория возглавил "Спартак" перед стартом сезона. В чемпионате России команда идет на девятой позиции, в Лиге Европы вышла в плей-офф с первого места в группе. По данным СМИ, сменщиком португальца станет итальянец Паоло Ваноли - бывший ассистент Антонио Конте в "Челси" и "Интере".

В понедельник "Спартак" крупно уступил "Сочи" в РПЛ со счетом 0:3.

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