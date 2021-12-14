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Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии

15:01
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Его обвинили по четырем статьям

Суд в Гомеле приговорил мужа бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

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Белорусскому блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК, организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Суд прошел в закрытом режиме. В деле использовались данные более 50 экспертиз, пишет агентство БелТА.

В 2020 году Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Белоруссии, но его не зарегистрировали кандидатом и в мае задержали. Вместо блогера на выборы пошла его жена.

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