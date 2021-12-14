Стали известны сроки и формат ЕГЭ-2022

Экзамен будет проводиться оффлайн

Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет оффлайн, передает РИА "Новости" со ссылкой на Рособрнадзор.

"Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что итоговое сочинение (допуск к экзамену) одиннадцатиклассники уже написали. Участие из-за сложной эпидемиологической обстановки не смог принять только один регион - Калмыкия.

Досрочная волна ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля (включая резервные дни), основной период - с 26 мая по 2 июля. Рособрнадзор сможет в случае необходимости перенести весеннюю волну, заверил глава ведомства Анзор Музаев.

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