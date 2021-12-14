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Москва выделила еще 10,3 млрд рублей на борьбу с COVID-19

15:18
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Постановление подписано

Столичные власти приняли решение направить дополнительно 10,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусой инфекцией. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
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Мэр города Сергей Собянин уже подписал соответствующее постановление. "Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

В Москве за сутки выявлено 1976 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировано более 800 человек. Врачи повторяют: вакцинация остается единственным действенным способом борьбы с пандемией.

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