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Жертвами взрыва автоцистерны на Гаити стали 40 человек

14:56
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Раненых размещают во дворе местной больницы

Более 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с горючим на Гаити. Взрыв прогремел в районе Самарии, на восточном въезде во второй по величине город страны Кап-Аитьен.

Взрыв прогремел возле вокзала в центре Мюнхена
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Как сообщил журналистам представитель городских властей Патрик Альмонор, что цистерна сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом. Позже, когда местные жители собрались возле машины, чтобы набрать топливо, она взорвалась.

Раненых, по предварительным данным полиции, около десятка. В то же время, врач местной больницы Калхил Тюренн заявил, что госпиталь не справляется с потоком пострадавших.

"Нам нужен кислород, сыворотка, обезболивающее.… Мы перегружены", - цитирует доктора издание Le Nouvelliste. По словам врача, большинство раненых лежат во дворе больницы из-за нехватки места.

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