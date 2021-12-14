Жертвами взрыва автоцистерны на Гаити стали 40 человек

Раненых размещают во дворе местной больницы
Более 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с горючим на Гаити. Взрыв прогремел в районе Самарии, на восточном въезде во второй по величине город страны Кап-Аитьен.
Как сообщил журналистам представитель городских властей Патрик Альмонор, что цистерна сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом. Позже, когда местные жители собрались возле машины, чтобы набрать топливо, она взорвалась.
Раненых, по предварительным данным полиции, около десятка. В то же время, врач местной больницы Калхил Тюренн заявил, что госпиталь не справляется с потоком пострадавших.
"Нам нужен кислород, сыворотка, обезболивающее.… Мы перегружены", - цитирует доктора издание Le Nouvelliste. По словам врача, большинство раненых лежат во дворе больницы из-за нехватки места.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram