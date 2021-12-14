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Песков рассказал, как украсили кабинет Путина к Новому году

15:39
  • вторник
  • 14 декабря 2021

О содержании новогоднего послания в Кремле умолчали

Кабинет президента России Владимира Путина в Кремле уже украшен в ожидании Нового года. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Выбрана главная новогодняя елка России

Представитель Кремля подтвердил, что в рабочем кабинете российского лидера уже установили новогоднюю елку.

При этом Песков отказался раскрыть содержание ежегодного новогоднего обращения президента к россиянам, сообщает РИА Новости.

Между тем в России стартовала акция "Елка желаний", в которой традиционно принимает участие Владимир Путин. Глава государства исполнит три желания детей из разных регионов страны.

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