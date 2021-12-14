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Госдума приняла закон о публичной власти

15:22
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Документ разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд

Госдума во вторник, 14 декабря, приняла в окончательном третьем чтении законопроект о принципах организации публичной власти в российских регионах.
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Документ запрещает руководителям субъектов Федерации именоваться иначе как "глава" с последующим указанием названия региона. Закрепляется функционал глав субъектов, в том числе по формированию и роспуску регионального правительства.

Принятый закон снимает ограничение по количеству сроков, на которые может избираться главой региона один и тот же человек. Прежде законодательство содержало требование не избираться более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта составляет пять лет.

Новые нормы предусматривают, что глава региона может быть отрешен от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия. Президент вправе применять к главе субъекта такие меры ответственности, как предупреждение и выговор, сообщает АГН "Москва".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал законопроект о региональной власти. Он напомнил, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, поскольку "все хорошо в меру".

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