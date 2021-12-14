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Талибы пообещали открыть университеты

15:33
  • вторник
  • 14 декабря 2021

В Афганистане хотят сохранить научные кадры

Заместитель официального представителя запрещенного в России радикального движения "Талибан" Инамулла Самангани заявил, что новое правительство Афганистана обещает возобновить деятельность в стране университетов.
Лавров встретился с талибами в Москве

По словам спикера, судьба высших учебных заведений обсуждалась на встрече заместителя премьер-министра по политическим вопросам мавлави Абдул Кабира с профессорами университетов страны во вторник.

"В ближайшее время будут открыты все государственные университеты и начата практическая работа по предотвращению бегства научных кадров", - цитирует представителя талибов "Интерфакс".

Ранее в Афганистане издали указ о правах женщин. Их отныне нельзя принудить к браку, при этом женщина не может становиться предметом перемирия или прекращения вражды между мужчинами.

Прежде "Талибан" призвал срочно выделить ему материальную помощь в размере около 1,2 миллиарда долларов для поддержки представителей уязвимых слоев населения и временно перемещенных лиц.

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