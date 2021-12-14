Десятки жителей умерли от неизвестной болезни в Южном Судане

Природу заболевания пытаются выяснить эксперты ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения направила группу экспертов в штат Джонглей в Южном Судане. Эта территория стала эпицентром неизвестного заболевания, от которгого только за последние несколько недель умерли 89 человек.

О почти девяти десятках погибших сообщают работающие в Южном Судане международные организации. Местные власти, в свою очередь, заявляют о множестве умерших от инфекции, природу которой пока не удается установить.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканские СМИ, большинство заболевших проживают в областях, пострадавших в этом год от сильнейшего за последние 60 лет наводнения. Сначала медики предполагали, что речь может идти о холере. Однако дальнейшие исследования эти догадки не подтвердили.

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