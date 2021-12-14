Пандемия отрицательно сказалась на гражданской идентичности россиян

Показатель снизился до 79%

На фоне пандемии коронавируса уровень гражданской идентичности россиян по сравнению с 2018 годом снизился до 79%. Об этом говорится в обновленной версии государственной программы "Реализация государственной национальной политики".

Согласно документу, к отрицательным последствиям привели нестабильная эпидемиологическая ситуация и ограничения, связанные с предупреждением дальнейшего распространения COVID-19.

Чтобы повысить уровень общероссийской гражданской идентичности, власти предлагают комплекс мероприятий. Они направлены, в числе прочего, на повышение доли россиян, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, на снижение количества межэтнических и межрелигиозных противоречий, на повышение доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также на повышение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранцам.

При этом отмечается, что выросло число жителей России, которые отмечают отсутствие в отношении себя национальной, языковой или религиозной дискриминации — с 93 до 94%.

Тех, кто позитивно оценивает состояние межнациональных отношений в стране, также стало больше — с 78,4 до 81,1%, сообщается на официальном портале правовой информации.

Ранее главный психиатр Москвы рассказал, как пандемия повлияла на психологическое состояние россиян. В стране увеличилось число людей с паническими атаками.

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