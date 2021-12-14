Зеленский высказался о требованиях России по нерасширению НАТО

Украинского лидера удивили заявления Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что данные Россией его стране гарантии безопасности были "выброшены на помойку".

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала - третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что слышать от российской стороны просьбы о гарантиях нерасширения НАТО "удивительно".

Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО предоставить Москве долгосрочные гарантии безопасности. Россия будет настаивать на выработке исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО договоренностей.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел России, Москва готовится внести комплексное предложение к очередному раунду российско-американского диалога.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram