Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет повышение, а у Раков будет гармоничный день

Гороскоп на сегодня, 15 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День окажется неблагополучным в области работы и бизнеса. Вам захочется действовать динамично, получая молниеносный результат. Команда пока к таким активностям не готова. Будьте терпеливы.

Тельцы

Сегодня вас ждет желанное повышение по карьерной лестнице. Вы заслужили его долгим кропотливым трудом, что обязательно отметит начальство или коллеги. Примите похвалу с благодарностью.

Близнецы

На работе вам предложат особенный проект, от которого будет зависеть ваша карьера. Можете экспериментировать, оригинальность сыграет вам на руку.

Раки

День сложится гармонично. Окружающие вас люди будут доброжелательно настроены, поэтому если что-то покажется трудным, вам обязательно помогут.

Львы

Придержите свои импульсивные намерения и сделайте акцент на точных продуманных действиях. Ваша харизма работает, как и раньше, но её мало в вопросах, касающихся финансов и бизнеса.

Девы

От знакомого человека вам поступит предложение, которое принесёт желаемую сумму. Если вам не хватает денег на осуществление своей мечты, это прекрасный шанс добавить и наконец-то стартовать.

Весы

Сегодня могут возникнуть проблемы с начальством или коллегами, так что держите язык за зубами. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, беритесь лишь за те задачи, в решении которых уверены.

Скорпионы

Вы получите интересное задание, которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Из рабочего момента оно плавно перерастет в личный и захватит ваше сердце.

Стрельцы

Вы слишком серьёзно отнеслись к последним событиям. Чтобы вернуться в спокойное состояние, определите свои истинные ценности и следуйте им. Всё остальное - лишь второстепенные неурядицы.

Козероги

У вас впереди отличный день! Он будет полон важных решений, благодаря которым ваша позиция на работе укрепится. Старания оценят по достоинству.

Водолей

Вам нужно обсудить с близким человеком то, что давно тревожит. Не стоит носить в себе проблемы, они разрушают изнутри. Разговор позитивно отразится и на бизнесе.

Рыбы

Сегодня у вас хороший день, который приведёт к положительным последствиям. Приготовьтесь к новости, способной перевернуть ваше мировоззрение в сторону успеха. Озарение окажется мощным.

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