Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2021"

В числе лучших проектов - ГЭС-2

В Москве ведётся одна из самых масштабных в мире работ по восстановлению объектов культурного наследия. Только за текущий год в мегаполисе возрождены свыше 170 памятников архитектуры. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на церемонии вручения наград победителям "Московская реставрация-2021". В числе лучших проектов названы "Центральная электрическая станция городского трамвая" - она же ГЭС-2 - и павильон ВДНХ "Казахстан".

Бывшая электростанция ГЭС-2 на Болотной набережная снова дает энергию, только благодаря реставраторам - не электрическую, а творческую. Старинный промышленный объект сменил амплуа - превратился в современный Дом культуры, и был признан одним из лучших на конкурсе "Московская реставрация – 2021".

"Когда попадает туда солнечный свет, превращается в магическое пространство, и можно увидеть тонкие сохраненные конструкции металлические", - говорит архитектор-проектировщик проекта Анастасия Надеева.

В этом году на главный конкурс среди реставраторов было подано почти 70 заявок по 33 объектам. Лучшими стали 14 проектов - лауреатов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В последние годы объем реставрации в Москве, наверное, один из самых больших в мире: за последний год только отреставрировано 170 памятников архитектуры, начиная от таких крупных, как "ГЭС-2", и заканчивая небольшими усадьбами, особняками старины. Москва, несмотря на пандемию, продолжает развиваться, активно строить, активно заниматься реставрацией, восстановлением памятников истории, которые являются для нашего города историческим кодом, определяющим лицо Москвы, и все москвичи очень трепетно относятся к тому культурному наследию, которое оставили для нас предки", - заявил Собянин.

Почти четыре года продолжалась реставрация павильона "Казахстан" на ВДНХ. Из-за колоссального количества утрат работа была кропотливой и сложной. В 60-е годы после варварской реконструкции это здание превратилось в бетонную коробку, а все национальные мотивы были скрыты за щитами из нержавеющей стали. Специалисты воссоздали фасады, стеклянный купол со шпилем и узнаваемые узоры.

"Восстановлено почти полтысячи квадратных метров уникальной керамической отделки, восстановлены интерьеры с натуральным мрамором, флорентийской мозаикой, лепниной. Восстановлен скульптурный декор - барельефы на фасадах и четыре больших скульптуры у входа, столярное заполнение. Даже форма проемов была изуродована", - рассказал научный руководитель проекта реставрации Григорий Мудров.

Были отмечены участники проектов реставрации Малороссийского подворья 17-18 веков, Доходного дома купца Быкова, а еще неприметного двухэтажного особняка в Голутвинском переулке. Здесь родились и жили знаменитые братья Третьяковы.

А теперь здесь задумано новое музейное пространство, в котором подлинники будут сочетаться с современными виртуальными технологиями. Открытие намечено на конец января будущего года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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