Путин вошел в первую десятку самых почитаемых мужчин 2021 года

Президент России поднялся в рейтинге YouGov на три позиции

Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин 2021 года. В рейтинге, составленном компанией YouGov, президент России поднялся на три позиции, заняв девятую строчку. Опрос компания проводила в 38 странах, в нем приняли участие более 42 тысяч человек.

На первом месте в рейтинге самых почитаемых мужчин и женщин, как и ранее - бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель. В мужском списке также премьер-министр Индии Нарендра Моди, основатель Alibaba Джек Ма, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, а также миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.

Бывший президент США Дональд Трамп в рейтинге занял 13-ю строчку, нынешний американский лидер Джо Байден - 20-ю. YouGov отмечает, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений.

В числе самых почитаемых женщин - актриса и спецпосланник ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт. В топе рейтинга также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай, передает РИА Новости.

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