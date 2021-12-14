ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин вошел в первую десятку самых почитаемых мужчин 2021 года

16:31
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Президент России поднялся в рейтинге YouGov на три позиции

Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин 2021 года. В рейтинге, составленном компанией YouGov, президент России поднялся на три позиции, заняв девятую строчку. Опрос компания проводила в 38 странах, в нем приняли участие более 42 тысяч человек.
Песков рассказал, как украсили кабинет Путина к Новому году

На первом месте в рейтинге самых почитаемых мужчин и женщин, как и ранее - бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель. В мужском списке также премьер-министр Индии Нарендра Моди, основатель Alibaba Джек Ма, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, а также миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.

Бывший президент США Дональд Трамп в рейтинге занял 13-ю строчку, нынешний американский лидер Джо Байден - 20-ю. YouGov отмечает, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений.

В числе самых почитаемых женщин - актриса и спецпосланник ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт. В топе рейтинга также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.