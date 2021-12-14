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Путин рассказал Ниинисте о нарушении Киевом минских соглашений

16:47
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Президент России подчеркнул необходимость переговоров с США и НАТО

Президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули Ниинисте обменялись поздравлениями в связи с наступающими новогодними праздниками. Лидеры двух государств поговорили по телефону. Главной темой разговора президентов стала ситуация вокруг Украины.
Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

Путин, в частности, отметил, что украинские власти нарушают минских договоренности, все более явно делая ставку на силовые методы. Украинские военные используют в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты. Российский лидер в этой связи подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО. России нужны международно-правовые гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение вооружений на украинской территории, передает пресс-служба Кремля.

Президент России заявил, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 года. Путин в этой связи поддержал инициативу финского коллеги по организации в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки.

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