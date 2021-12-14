Собянин: Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

Мэр сообщил о пролонгации QR-кодов переболевших согласно федеральным требованиям

С полугода до одного года продлевается срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом жителям Москвы. Об этом во вторник на своем персональном сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", - говорится в сообщении.

При этом новые QR-коды будут оформляться сразу на срок в один год. Данное решение вступает в силу с 20 декабря.

Собянин также сообщил, что ситуация с ковидом в Москве стабильная. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 миллиона жителей.

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