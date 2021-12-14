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Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников

17:06
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Ситуация с ковидом в Москве стабильная

Столичные предприятия выполнили требования главного санитарного врача о вакцинации 80% сотрудников. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Число пациентов с коронавирусом в России снизилось на 15%

Речь идет о работниках образования, здравоохранения, соцсферы и ряда других отраслей экономики. "За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций", - отметил мэр.

Собянин также сообщил, что за последнее время число выявленных случаев заражения ковидом снизилось на 7%. "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной", - добавил мэр.

Кроме того, стало известно, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.

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