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Путин выступил против QR-ограничений на транспорте под Новый год

17:31
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Это создаст дополнительные сложности

Медики, работающие с больными ковидом в новогодние праздники, заслуживают особого поощрения, заявил президент России. Владимир Путин напомнил, что в начале 2021 года на новогодние праздники медработники и социальные работники получили спецнадбавки в двойном размере.
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"Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", - сказал президент на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Президент также заявил, что вводить ограничения на транспорте, связанные с QR-кодами, под Новый год нецелесообразно. Владимир Путин уверен, что это создаст россиянам много проблем, передает ТАСС.

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