ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал Макрону, как Запад накачивает Украину оружием

18:09
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Разговор состоялся по инициативе французской стороны

Президент России Владимир Путин посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону обсуждать проблемы, возникающие на границах ЕС с Белоруссией, напрямую с Александром Лукашенко. Президент Франции поднял вопрос о проблемах в контактах с Минском во время телефонного разговора с главой российского государства.
Путин рассказал Ниинисте о нарушении Киевом минских соглашений

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений. А эти договоренности -  безальтернативная основа урегулирования внутриукраинского кризиса, подчеркнул Путин.

Президент России напомнил французского коллеге, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Причем делает это Киев при попустительстве западных стран – которые к тому же накачивают Украину современным оружием. А это создает прямую угрозу безопасности России, приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военная техника НАТО
Военная техника НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.