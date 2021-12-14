Путин рассказал Макрону, как Запад накачивает Украину оружием

Разговор состоялся по инициативе французской стороны

Президент России Владимир Путин посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону обсуждать проблемы, возникающие на границах ЕС с Белоруссией, напрямую с Александром Лукашенко. Президент Франции поднял вопрос о проблемах в контактах с Минском во время телефонного разговора с главой российского государства.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений. А эти договоренности - безальтернативная основа урегулирования внутриукраинского кризиса, подчеркнул Путин.

Президент России напомнил французского коллеге, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Причем делает это Киев при попустительстве западных стран – которые к тому же накачивают Украину современным оружием. А это создает прямую угрозу безопасности России, приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

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