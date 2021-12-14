Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы

Призывы к санкциям в отношении Минска могут стоить инициаторам лишения свободы на срок до 12 лет. Закон об уголовной ответственности за действия, угрожающие национальной безопасности, одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Призывы к санкциям в отношении Белорусии, ее граждан и организаций, в соответствии с утвержденным законом, грозят лишением свободы на срок до шести лет - если призывы обращены к рядовым гражданам. Если же призывы направлены зарубежным государствам, международным и иностранным организациям, то срок заключения может увеличиться до 10 лет. Когда же с обращением выступает должностное лицо с использованием своих служебных полномочий, то наказанием станет 12-летний срок заключения, передает агентство БелТА.

Законопроект был внесен в парламент 27 сентября. Нижняя палата парламента приняла этот закон в двух чтениях. Документ был одобрен верхней палатой парламента и ожидал только подписи президента для вступления в силу.

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