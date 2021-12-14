Путин обсудил с правительством ситуацию с "омикроном"

Что уже предпринято для сдерживания распространения инфекции?

Медицинские и социальные работники, которые будут помогать больным коронавирусом в новогодние праздники, получат выплаты в двойном размере. Такое поручение дал во вторник правительству Владимир Путин в ходе совещания, на котором, в частности, обсуждались меры противодействия новому штамму "омикрон".

Число заболевших коронавирусом в России продолжает снижаться. Однако впереди новогодние праздники, после которых цифры могут снова пойти вверх. Причем, еще быстрее, чем прежде, учитывая новый штамм ковида, о котором президент спрашивает в первую очередь.

В России "омикрон" выявлен у 16 человек. Это туристы, которые недавно вернулись из ЮАР, подчеркнула Татьяна Голикова. Все они находятся на изоляции. Больше заражений новым штаммом пока не зафиксировано. Впрочем, это, вероятнее всего, только вопрос времени.

"По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить три, три с половиной человека. В то время, как у варианта "дельта" этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя, как эта ситуация развивается", - рассказала Татьяна Голикова.

Однако все ограничительные меры и нововведения, связанные с пандемией, необходимо тщательно прорабатывать. Обсуждать с людьми и экспертами. Как это было, например, с законопроектом о введении QR-кодов для использования на транспорте. Проведя эту работу и получив негативный отклик, "Единая Россия" приняла решение отправить документ на доработку.

"Уважаемый Владимир Владимирович, вы совершенно справедливо сказали на Совете по правам человека о недопустимости принятия таких опрометчивых решений. "Единая Россия" для получения обратной связи задействовала все свои региональные ресурсы. Действительно, в нынешнем своём виде законопроект не готов даже к первому чтению. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что вопрос безопасности и здоровья пассажиров на транспорте не снимается с повестки дня. Работа будет продолжена на экспертном уровне", - заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Да и вводить подобные ограничения перед новым годом, подчеркнул президент, было бы неправильно. В контексте предстоящих праздников Путин коснулся и еще одной важной темы. Выплат медицинским работника и сотрудникам соцферы, которые работают с больными ковидом.

"Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые продолжают работать с ковидными больными в двойном размере. Вот я просил бы правительство и в 2022-м году в праздничные новогодние дни сделать то же самое", - сказал Путин.

Возвращаясь к "омикрону", президент дал поручение пристально следить за ситуацией. Сейчас важно понять, насколько этот штамм опасен и защищает ли от него российская вакцина "Спутник V". На данный момент привиты уже свыше 56 процентов граждан России.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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