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Данные о медотводе от вакцинации внесут в ковидный сертификат

18:58
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Информация доступна только медработникам

Ковидный сертификат, наряду с информацией о сделанной прививке либо перенесенном коронавирусе, в скором времени будет содержать данные о медотводе от вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что такой документ не нарушает права россиян.

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"Для этого сертификата сделана расширительная трактовка... Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном", - сообщила Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Голикова подчеркнула: информация, содержащаяся в ковидном сертификате, доступна только медицинскому персоналу. Таким образом, этот документ не нарушает прав россиян на сохранность личных данных, передает ТАСС.

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