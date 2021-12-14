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Пострадавшая от пожара Хлебникова вышла на связь с поклонниками

19:28
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Певица сообщила об улучшении самочувствия

Пострадавшая вот время пожара в собственной квартире певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Артистка сообщила, что состояние ее улучшается.
"Говорит с трудом": пострадавшая при пожаре Хлебникова вышла на связь

"Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", - сказала Хлебникова на аудиозаписи, выложенной в Instagram.

Как сообщалось ранее, народная артистка России пострадала при пожаре в ее московской квартире. Певицу поместили в ожоговую реанимацию НИИ имени Склифосовского, позже перевели в палату.

Хлебникова уверена, что с ней "все будет хорошо". Певица пообещала поклонникам по возможности писать, а всю официальную информацию выкладывать в соцсеть.

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