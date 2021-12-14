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Мишустин обсудил вопросы потребления электроэнергии

22:30
  • вторник
  • 14 декабря 2021

В отрасли появились новые вызовы

Потребление электроэнергии в России в 2021-м году достигнет исторического максимума - более триллиона киловатт-часов. Итоги отчётного периода Михаил Мишустин во вторник обсудил на встрече с председателем правления "Интер РАО" Борисом Ковальчуком.

По словам главы правительства, в отрасли в последние годы появились новые вызовы. Так, всё шире используются возобновляемые источники энергии, формируется рынок углеродных единиц. Эти факторы необходимо учитывать, чтобы продолжать наращивать наш потенциал, отмечает "ТВ Центр".

Среди приоритетных задач премьер-министр отметил развитие собственного производства, оборудования, в том числе через локализацию лучших иностранных образцов. Ведь доля электроэнергии присутствует практически в каждом товаре, который есть на прилавках российских магазинов.

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