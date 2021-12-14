Цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

Суточный рост составил 11%.

Цена на газ в Европе перевалила за отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива снова показала рост накануне, после заявления новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток 2".

Вечером 14 декабря цена январского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 1504 долларов за тысячу кубометров - или 128,68 евро за МВт.ч. За сутки рост составил 11%.

По последним данным, уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы составил 62,41% от их максимальной вместимости. Это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. При этом синоптики прогнозируют заметную оттепель в Европе в предстоящие недели, передает "Интерфакс".

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