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Цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

20:08
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Суточный рост составил 11%.

Цена на газ в Европе перевалила за отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива снова показала рост накануне, после заявления новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток 2".
Цена на газ в Европе превысила 1370 долларов за тысячу кубометров

Вечером 14 декабря цена январского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 1504 долларов за тысячу кубометров - или 128,68 евро за МВт.ч. За сутки рост составил 11%.

По последним данным, уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы составил 62,41% от их максимальной вместимости. Это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. При этом синоптики прогнозируют заметную оттепель в Европе в предстоящие недели, передает "Интерфакс".

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