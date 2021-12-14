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Американский авианосец "Гарри Трумэн" вошел в Средиземное море

20:25
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Его сопровождают крейсер, четыре эсминца и фрегат

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman вошла в Средиземное море через Гибралтарский пролив. На борту авианосца - 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

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По данным 6-го оперативного флота США, в составе группы также ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы Bainbridge, Cole, Gravely, Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof. Их сопровождает ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

"Находясь в зоне действий 6-го флота США, группа авианосца "Гарри Трумэн" будет работать вместе с союзными и партнерскими военно-морскими силами, уделяя особое внимание усилиям по сотрудничеству в области обеспечения безопасности на театре военных действий", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Военные утверждают, что поход плановый, авианосец прибыл для "поддержания стабильности" и защиты интересов США. Предположительно, ударная группа направляется в район Персидского залива.

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