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Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге 10 миллионов

20:51
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Сведений о пострадавших не поступало

Один из банков в Екатеринбурге подвергся вооруженному нападению. Неизвестный злоумышленник ворвался в отделение незадолго перед закрытием и вынес оттуда 10 миллионов рублей.
Появились подробности ограбления особняка Тимура Родригеза

"Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным представителя ведомства, забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сведений о раненых и погибших не поступало. На месте ЧП работают сыщики районного отдела полиции, городского и регионального управлений МВД. Отрабатывается версия о причастности к ограблению ранее судимых граждан, передает "Интерфакс".

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