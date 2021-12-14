Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге 10 миллионов

Сведений о пострадавших не поступало

Один из банков в Екатеринбурге подвергся вооруженному нападению. Неизвестный злоумышленник ворвался в отделение незадолго перед закрытием и вынес оттуда 10 миллионов рублей.

"Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным представителя ведомства, забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сведений о раненых и погибших не поступало. На месте ЧП работают сыщики районного отдела полиции, городского и регионального управлений МВД. Отрабатывается версия о причастности к ограблению ранее судимых граждан, передает "Интерфакс".

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