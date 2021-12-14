Стоимость проезда в московском транспорте изменится со 2 января

Цена некоторых тарифов останется прежней

Стоимость проезда в городском общественном транспорте Москвы в новом году вырастет. Цена некоторых тарифов изменится со 2 января. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в частности, вырастет в цене на 1 рубль разовая поездка по билету "Единый" - до 61 рубля. Соответственно, билет на две поездки подорожает на 2 рубля.

"Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 руб.), билета на 365 дней (19,5 тыс. руб.), проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1 тыс. 245 руб. и 810 руб.) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов", - заявили в департаменте.

Немного подорожают длинные абонементы - на 30 и 90 дней. Однако стоимость одной поездки в среднем увеличится чуть больше, чем на 1 рубль. А вот цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД по карте "Тройка" (билет "Кошелек") вырастет на 4 рубля.

Есть и хорошая новость для владельцев персонализированной "Тройки". Они теперь смогут бесплатно совершить пересадку на одном маршруте наземного транспорта - в течение 90 минут с первой оплаты. Раньше плата не взималась только при пересадке на разные маршруты, передает Агентство городских новостей "Москва".

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